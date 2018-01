Équipe type UEFA 2017 : pas de Français et un seul joueur de Ligue 1 présent

publié le 11/01/2018 à 16:43

Avec quatre joueurs français retenus dans le top 30 et autant d'éléments évoluant en Ligue 1, le football hexagonal n'avait pas à rougir lors de la désignation du Ballon d'Or 2017, finalement attribué à Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé (7e), N'Golo Kanté (8e), Antoine Griezmann (18e) et Karim Benzema (25e) représentaient les couleurs bleu-blanc-rouge, Neymar (3e), Edinson Cavani (11e) et Radamel Falcao (24e) le championnat de France.



À titre de comparaison, l'Argentine et l'Italie ne comptait que deux porte-drapeaux (Lionel Messi et Paulo Dybala côté sud-américain, Gianluigi Buffon et Leonardo Bonucci pour les Transalpins), le Brésil et l'Espagne trois (Marcelo et Philippe Countinho en plus de Neymar d'un côté, Sergio Ramos, Isco et David de Gea de l'autre), l'Allemagne un seul (Toni Kroos). La France était la nation comptant le contingent le plus élevé.

Près de 9 millions de votants

Au moment de désigner les 11 membres composant l'équipe type de l'UEFA 2017, les 8.779.639 internautes qui ont voté ont, eux, quasiment fait disparaître cette présence au plus haut niveau. Un seul joueur évoluant en Ligue 1 y figure. Et encore, il n'est là que depuis l'été dernier, après avoir disputé la première moitié de l'année sous les couleurs de la Juventus Turin : le latéral droit brésilien Daniel Alves.

Aucun autre joueur du PSG n'a de place dans cette équipe, ni Neymar, devancé à son poste par le Belge de Chelsea Eden Hazard, ni Kylian Mbappé, barré par Messi et Ronaldo, ni Thiago Silva, Marquinos ou Marco Verratti. Finalistes de la dernière finale de la Ligue des champions, la Juventus Turin et le Real Madrid sont représentés par sept éléments : Buffon, Alves donc et Giorigo Chiellini pour les Bianconeri, Ramos, Marcelo, Kroos, le Croate Luka Modric et Ronaldo chez les Merengue.

Avec le milieu de Manchester City Kevin De Bruyne, la Belgique peut s’enorgueillir de compter deux des 11 joueurs. Notons que Sergio Ramos est celui qui a récolté le plus de suffrages (588.315) devant son partenaire de club Marcelo (558.495) et Messi (477.036).