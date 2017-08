publié le 24/08/2017 à 13:30

Didier Deschamps a dévoilé jeudi 24 août sa liste des 24 joueurs retenus en équipe de France, pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Le premier match aura lieu le 31 août, le second se disputera le 3 septembre. Il restera ensuite deux matches aux Bleus afin de valider leur ticket pour la Russie.



Le sélectionneur a choisi de se passer des services d'Ousmane Dembélé. Le jeune ailier de 20 ans, tout proche de rejoindre le FC Barcelone, ne s'entraîne plus avec son club du Borussia Dortmund. Kylian Mbappé (AS Monaco), en pleine négociation avec le PSG, est en revanche bien là. À noter par ailleurs le retour de Nabil Fekir, convaincant avec l'OL en ce début de saison.

Avec 13 points en 6 journées, la France se trouve deuxième de son groupe, à égalité de points avec la Suède. L'équipe de Zlatan Ibrahimovic se trouve néanmoins en tête de la poule, à la faveur d'une meilleure différence de buts. Les Pays-Bas sont en troisième position, avec 10 points au compteur. La première place est directement qualificative pour le Mondial. La seconde offre un accès aux barrages.

La liste des Bleus

Gardiens

Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM).



Défenseurs

Lucas Digne (Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembé (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid).



Milieux

N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Munich).



Attaquants

Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Kylian Mbappé (Monaco), Florian Thauvin (OM).

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 2 matchs de qualif' à la #CDM2018 face aux Pays-Bas¿¿ et au Luxembourg¿¿!¿¿¿ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/b1V2sYyFh9 — Equipe de France (@equipedefrance) 24 août 2017