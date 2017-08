publié le 10/08/2017 à 17:56

Il y a Mbappé à Monaco et Dembélé à Dortmund. Respectivement âgés de 18 ans et 20 ans, ils représentent l'avenir du football français. Et même plus. Les deux pépites sont considérées par beaucoup comme de véritables stars en devenir. Au point d'affoler dès maintenant le marché des transferts. Si bien que certains clubs sont prêts à débourser plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services des deux joueurs tricolores.



Si Kylian Mbappé aurait fait le choix de rester en France en rejoignant le PSG, malgré l'intérêt du Real Madrid et de Manchester City par exemple, Ousmane Dembélé pourrait découvrir un troisième championnat européen après la Ligue 1 avec Rennes et la Bundesliga avec Dortmund. C'est bien en Espagne que le joueur est de plus en plus annoncé, du côté du FC Barcelone. Si les Blaugranas ont perdu Neymar, ils ont surtout empoché un chèque de 222 millions d'euros.

De quoi ouvrir certaines perspectives sur le marché des transferts. Selon les informations du journal L'Équipe, le transfert est même imminent et pourrait être finalisé dans les prochaines heures. Mais Barcelone devra sortir son chéquier alors que le BVB ne serait pas disposer à céder son joueur en dessous de 120 millions d'euros, voire 150 millions d'euros.



¿¿¿ Info @lequipe: Ousmane Dembélé will sign with FC Barcelona in the coming hours! Agreement for his transfer being finalised! — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 10 août 2017

Vers un boycott de Dembélé ?

Malgré les dernières informations sur ce dossier, le transfert est encore loin d'être finalisé. Ce jeudi 10 août, le club allemand a déclaré qu'un départ d'Ousmane Dembélé était "peu probable". La faute à un désaccord entre le BVB et le FCB sur le montant du transfert. "Les représentants du FC Barcelone ont fait une offre qui ne correspond ni aux valeurs footballistiques extraordinaires du joueur, ni à l'état actuel du marché européen des transferts. Il ne faut pas actuellement s'attendre à un transfert du joueur au FC Barcelone", a indiqué le club dans un communiqué.



Mais le Français est-il prêt à rétropédaler et rester en Allemagne ? Rien n'est moins sûr. Si l'ancien rennais avait assuré vouloir "remporter d'autres titres" avec le Borussia dans une interview à Bild fin juillet, le vent semble avoir tourné. Ce jeudi 10 août, le joueur était ainsi injoignable et a manqué l'entraînement du jour. De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs de départ. "Dembélé veut absolument aller au FC Barcelone mais il a dû avaler mercredi que les deux clubs n'ont pas pu se mettre d'accord sur le montant", écrit notamment le quotidien allemand.

Dembélé affole les compteurs

Si le Barça n'a en aucun cas reçu une fin de non-recevoir définitive, le club catalan devra très certainement aligner la somme demandée pour attirer le joueur. Une chose est sûre, si ce transfert aboutit, cela mettrait fin à un feuilleton de plusieurs semaines. Depuis deux jours, la rumeur a pris encore un peu plus de poids lorsque Moustapha Diatta, son meilleur ami et colocataire en Allemagne, a publié sur Instagram le message en espagnol : "Se firma" ("il signe").



Moustapha Diatta, meilleur ami et colocataire d'Ousmane Dembélé, sur Instagram :

"Se firma" ("il signe")

¿ pic.twitter.com/KHOWgDqIBb — Actu Foot (@ActuFoot_) 9 août 2017

Un message qui semble de plus en plus d'actualité alors que ce transfert serait historique. Une telle somme ferait d'Ousmane Dembélé le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Côté français, il effacerait ainsi Paul Pogba des tablettes, acheté 105 millions d'euros par Manchester United l'année dernière.



Il faut dire que l'ancien Rennais ne cesse de séduire. Pour sa deuxième saison en professionnel seulement, la première à Dortmund, Ousmane Dembélé a inscrit 10 buts et délivré 21 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a surtout pris de l'ossature et de l'expérience en devenant un joueur majeur du Borussia en Bundesliga mais aussi en Ligue des champions où il a disputé dix matches.