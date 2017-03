publié le 05/03/2017 à 16:33

Le Toulouse Football Club peut faire un joli bond en avant à la fin de cette rencontre. S'il empoche les trois points, il en aurait 38 et passerait ainsi de la 10e à la 8e place, juste derrière l'Olympique de Marseille. Pas encore suffisant pour se sortir du fameux ventre mou du championnat.



Un ventre mou que le Losc aimerait intégrer. À la lutte dans la course au maintien depuis le début de saison, les hommes de Franck Passi sont 16es avec seulement 29 points. Défaits le week-end dernier face aux Bordelais (2-3), ils ont éliminé Bergerac de la Coupe de France en milieu de semaine et enchaîne un donc, cet après-midi, un troisième match face à une équipe du Sud-Ouest.

L'ancien (et futur ?) adjoint de Marcelo Bielsa, Frank Passi, peut profiter d'un groupe très élargi puisque tout l'effectif professionnel est présent, chose rare. Les Toulousains n'ont pas ce luxe : Musavu-King, Blin, Akpa-Akpro et Michelin manquent à l'appel.

Le film de la rencontre :

16h40 - Les titulaires lillois (4-2-3-1) : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (cap.) - Xeka, Amadou - El-Ghazi, Bissouma, De Préville - Eder.



16h35 - Le onze du TFC (4-2-3-1) : Lafont - Yago, Diop, Jullien, Moubandjé - Bodiger, Somalia - Jean, Trejo, Braithwaite (cap.) - Delort.



16h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de ce Toulouse-Lille.

