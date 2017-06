publié le 09/06/2017 à 20:00

Le bilan de l'équipe de France, lors des rendez-vous estivaux hors compétitions majeures, est mauvais. En 2013 elle avait cédé en Uruguay (0-3) et au Brésil (0-1). Il y a deux ans elle s’était inclinée contre la Belgique (3-4) et en Albanie (0-1). Il s'agissait de matches amicaux et les Bleus avaient montré un pâle visage à chaque fois.



Une série qu'Olivier Giroud et ses partenaires ont brillamment (et facilement) interrompue ce vendredi 9 juin. La tranquille victoire face au Paraguay (5-0) a permis au groupe France de réajuster ses derniers détails et de prolonger un état de forme éblouissant depuis la fin de l'Euro. Les Bleus n'ont perdu qu'une seule fois en neuf sorties (0-2 face à l'Espagne).

Un deuxième succès en sept jours ouvrirait grand les portes vers la Russie, pays hôte du prochain Mondial. La Suède (2e) suit la France (1er) en tête du groupe A, avec trois points de retard. L'écart pourrait doubler au coup de sifflet final. La France doit ensuite accueillir le Luxembourg et la Biélorussie, entre autres avec de grandes chances de l'emporter. Malgré l'avis de Didier Deschamps, cette 5e journée des éliminatoires est décisive.

Le direct :

20h37 - Les joueurs entrent sur la pelouse de la Friends Arena. Là où Paul Pogba a remporté la Ligue Europa avec Manchester United.



20h32 - L'équipe de France est invaincue en six déplacements en Suède (3 victoires et 3 nuls).



20h26 - L'arbitre de la rencontre est le Britannique (et expérimenté) M. Atkinson.



20h23 - Les Bleus n'ont perdu qu'un seul de leur 14 derniers matches face à la Suède. C'était lors de la l'Euro 2012.



20h18 - Plus de 2.000 spectateurs français ont fait le déplacement jusqu'en Suède. Un record, à l'extérieur, depuis l'arrivée de Didier Deschamps.



20h11 - Ola Toivonen est titulaire avec la Suède :

Composition de la Suède face à la France : #FRASUE

20h07 - La composition de l'équipe de France :



20h05 - Dans les autres rencontres du groupe A, la Bulgarie se déplace en Biélorussie et les Pays-Bas reçoivent le Luxembourg.



20h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live du match Suède-France, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (Russie).