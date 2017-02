publié le 12/02/2017 à 16:57

Saint-Étienne récupère Stéphane Ruffier dans ses buts quand Lorient voyage privé de Sylvain Marveaux et Jérémie Aliadière. Voilà deux raisons de penser que les Verts sont s'imposer dans l'avant-dernier match de cette 25e journée de Ligue 1 (17h).



Les Merlus ont pourtant l'occasion de sortir, enfin, de la zone rouge en cas de bon résultat au stade Geoffroy-Guichard. Renforcés par une victoire à Clermont en Coupe de France, une autre sur le terrain du Losc et d'un match nul face à Toulouse, les hommes de Bernard Casoni sont en confiance et peuvent réaliser le bon coup du week-end en bas de classement.

Saint-Étienne saura-t-il rester concentré sur ce match avant le seizième de finale aller de Ligue Europa tant attendu face à Manchester United ? Toujours est-il qu'elle peut revenir à un seul petit point de son voisin ennemi lyonnais en cas de victoire.

Le film du match :

17h16 - Loïc Perrin ouvre le score d'un tacle rageur. 1-0, 18e minute de jeu.



17h00 - Le coup d'envoi est donné au stade Geoffroy-Guichard.



16h30 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce matche en Saint-Étienne et Lorient.

L1-25e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 10 février :

Bordeaux - Paris : 0-3



Samedi 11 février :

Guinguamp - Lyon : 2-1

Dijon - Caen : 2-0

Toulouse - Bastia : 4-1

Lille - Angers : 1-2

Nancy - Montpellier : 0-3

Monaco - Metz : 5-0



Dimanche 12 février :

Rennes - Nice : 2-2

17h00 : Saint-Étienne - Lorient

21h00 : Nantes - Marseille