publié le 11/02/2017 à 16:43

Premier match de ce samedi 11 février avec le déplacement de Lyon sur le terrain du stade du Roudourou, à Guinguamp (17h). Les locaux n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis la réception du PSG le 17 décembre 2016. Preuve que les Lyonnais ne vont pas faire face à l'équipe la plus en forme du championnat. Preuve, aussi, que l'En Avant sait battre les grosses équipes françaises.



Avec la défaite des Girondins de Bordeaux à domicile face à Paris, Lyon à l'occasion de prendre ses distances avec ses poursuivants. À défaut de pouvoir rattraper le trio de tête (défaite à Caen, face au Losc et à Saint-Étienne en moins d'un mois), Lyon commence à regarder vers le bas. Il peut profiter de ce match à l'extérieur pour s'extirper de la pression du Parc OL et regagner la confiance de ses supporters.

Guinguamp connaît une période compliquée depuis le début de l'année 2017 (cinq défaites, deux victoires et un match nul). Il est resté muet sur ses deux derniers matches de Ligue 1 et n'a plus gagné à domicile contre Lyon depuis 2003.

L1-25e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 10 février :

Bordeaux - Paris : 0-3



Samedi 11 février :

17h00 : Guinguamp - Lyon

20h00 : Dijon-Caen

Toulouse - Bastia

Lille - Angers

Nancy - Montpellier

Monaco - Metz



Dimanche 12 février :

15h00 : Rennes - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Lorient

21h00 : Nantes - Marseille