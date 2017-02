publié le 12/02/2017 à 14:55

Ce déplacement, pour Nice (3e, 52 points), peut être plus important que l'affiche ne le laisser imaginer. Premièrement car Monaco et Paris avance à grande vitesse. Deuxièmement car les premières critiques autour de la star Mario Balotelli ont pointé le bout du nez cette semaine.



Valentin Eysseric, milieu de terrain à l'OGCN, a lâché quelques vérités concernant le cas du numéro 9 aiglons, forcément particulier : "Quand il rate des trucs, il baisse la tête et ronchonne. Parfois, c'est difficile alors de lui parler". L’Italien semblait intouchable grâce à ses buts. Son mauvais match lors de la défaite dans le derby à Monaco et son statut de remplaçant contre Saint-Étienne le 8 février l'ont fragilisé. Nice est-il plus fort sans Super Mario qu'avec ? Annoncé fiévreux, il ne devrait pas débuter au Roazhon park.

Rennes n'a plus gagné en Ligue 1 depuis près de deux mois et demi et la réception de l'ASSE le 4 décembre 2016. Le club des Gourcuff reste pourtant dans la course à l'Europe (8e, 32 points) mais est en difficulté offensivement. L'attaque rennaise est seulement la 15e de Ligue 1. Elle n'a plus marqué deux buts dans un match de championnat depuis cette victoire face à Sainté. Et il ne sera pas évident de se refaire une santé face à la meilleure défense du championnat (18 b. c.).

Le film du match :

14h30 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce matche en Rennes et Nice.

L1-25e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 10 février :

Bordeaux - Paris : 0-3



Samedi 11 février :

Guinguamp - Lyon : -

Dijon-Caen : -

Toulouse - Bastia : -

Lille - Angers : -

Nancy - Montpellier : -

Monaco - Metz : -



Dimanche 12 février :

15h00 : Rennes - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Lorient

21h00 : Nantes - Marseille