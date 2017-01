MINUTE PAR MINUTE - Le leader de la Ligue 1 reçoit Metz pour son premier match de championnat en 2017.

Nice et Balotelli se sont imposés au bout du suspens contre l'OM (3-2)

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 15:06

L'OGC Nice, leader du championnat, reçoit le FC Metz (19e) pour entamer son année de Ligue 1. Et s'ils veulent aller au bout de leur rêve, à savoir accrocher le titre en fin d'année, cela passera par une seconde partie de saison à la hauteur de la première.



Avec 44 points obtenus sur les 19 premiers matches, Nice a réalisé un début de saison digne d'un champion. Les Aiglons n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Caen (1-0) lors de la douzième journée de championnat. Les joueurs de l'entraîneur suisse sont moins en forme depuis la mi-temps de leur match nul à Paris, le 11 décembre 2016.



Les Niçois menaient alors 2-0 au Parc des Princes avant de se faire rattraper et de terminer sur un match nul 2-2. Depuis, ils n'ont gagné qu'une fois, la réception de Dijon pour la 18e journée de Ligue 1 (2-1, le 18 décembre dernier. Les partenaires de Mario Balotelli se sont même fait éliminer des deux coupes nationales par une défaite 3-2 à Bordeaux le 14 décembre puis une autre sur le terrain de Lorient (2-1) le 8 janvier.



Pour Metz la tâche s'annonce une nouvelle fois compliquée après son déplacement au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de la Ligue et la défaite 2-0 le mercredi 11 janvier.

15h16 - Les Niçois sont moins dominants que d'habitude à domicile. Opa Nguette, ailier de Metz, profite d'un joli dribble sur Dante pour frapper au but. C'est capté par Benitez.



15h00 - Le coup d'envoi est donné à l'Allianz Riviera.



14h45 - Le onze niçois pour affronter Metz : Benitez - Souquet, Baysse, Dante, Sarr - Cyprien, Koziello, Lusamba - Dalbert, Pereira, Pléa.

