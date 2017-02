publié le 19/02/2017 à 16:59

Jean-Louis Gasset va-t-il enchaîner une deuxième victoire en autant de rencontre à la tête du Montpellier Hérault Sporting Club ? Après celle obtenue sur le terrain de Nancy (3-0), il reçoit des Stéphanois certainement fatigués après sa défaite sur le terrain de Manchester United (17h).



Le triplé de Zlatan Ibrahimovic subit en Ligue Europa jeudi 16 février a-t-il laissé des traces dans les rangs du club du Forez ? Mentalement seul le terrain pourra donner une réponse, physiquement oui puisque Loïc Perrin titulaire en Angleterre, est forfait pour ce déplacement à Montpellier. Une absence qui pourrait handicaper des Verts qui ont perdu à chaque fois que leur capitaine n'était pas sur la pelouse.

Au classement Saint-Étienne (5e, 39 points), peut passer devant le voisin lyonnais (4e, 40 points) qui joue dans le même temps avec la réception de Dijon. Pour le MHSC (13e) l'objectif est de s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation (Bastia, 23 points). En gagnant, il passerait 11e du classement à neuf points des Corses.

Le film du match :



13e - Kevin Monnet-Paquet ouvre le score pour les Verts. D'un lob en une touche de balle, il signe un très joli but.



1e - Le coup d'envoi est donné.



16h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenu pour ce live du match entre Montpellier et Saint-Étienne.

