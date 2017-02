publié le 18/02/2017 à 19:33

L'OGC Nice brille par son inconstance depuis début 2017. Le bilan de ses sept premiers matches de l'année est le suivant : deux victoires, deux défaites et trois résultats nuls. Une irrégularité qui lui a fait perdre la place de leader de Ligue 1 dans un premier temps, celle du deuxième ensuite. Les Aiglons sont aujourd'hui troisièmes à deux unités de Paris et à six de Monaco qui a pris un point à Bastia vendredi (1-1).



Ils se déplacent sans Alassane Pléa, blessé au genou droit et dont la durée d’indisponibilité n'est pas encore connue. Mario Balotelli devrait débuter la rencontre, trois semaines après sa dernière titularisation. Lorient (20e) peut, lui, profiter du match nul des Corses (19es) pour enfin se détacher de cette dernière place et recoller à Caen (18e, 25 points). Bernard Casoni profite du retour de la Coupe d'Afrique des Nations de son Camerounais Benjamin Moukandjo,

Caen, justement, reçoit Lille (17e, 27 unités) pour un match très périlleux. Les deux équipes connaissent une période particulièrement compliquée. Le perdant, si perdant il y a, repartira du Stade Michel-d'Ornano en plein doute. Lille a changé de coach en milieu de semaine, exit Patrick Collot remplacé par Franck Passi. L'ancien entraîneur de Marseille ne "veut rien révolutionner" selon ses mots mais sa mission n'est pas des plus paisibles : sauver le Losc, ses nouveaux joueurs et ses nouveaux investisseurs de la relégation en Ligue 2.



Dans les autres matches de la soirée Angers (14e, 27 points) reçoit Nancy (15e avec le même nombre de points alors que le FC Nantes (12e, 29 points) se déplace à Metz (16e, 27 points).

Le film de la soirée :

0' - Le coup d'envoi est donné sur les quatre pelouses de la soirée.



19h50 - Les titulaires caennais : Vercoutre - Guilbert, Da Costa, Yahia, Ben Youssef, Bessat - Féret (cap.), Makengo - Karamoh, Bazile, Santini.



19h45 - La première composition de Passi avec le Losc : Enyeama - Corchia, Basa, Soumaoro, Béria (cap.) - Amadou, Xeka - El Ghazi, Benzia, Bauthéac, - De Préville.



19h40 - Le onze de Lorient qui reçoit Nice : Lecomte (cap.) - Koffi, Touré, Peybernes, Le Goff - Bellugou, Mvuemba, Marveaux, Waris, Moukandjo,, Cabot.



19h35 - La composition de Nice à Lorient (4-3-3) : Cardinale, Souquet, Baysse, Dante (cap.), Dalbert - Cyprien, Obbadi, Séri - Belhanda, Eysseric, Balotelli.



19h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le live commenté de la soirée du 26e multiplex de Ligue 1.

L1-26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 février :

Bastia - Monaco : 1-1



Samedi 18 février

Marseille - Rennes : 2-0

20h00 : Caen - Lille

Lorient - Nice

Metz - Nantes

Angers - Nancy



Dimanche 19 février :

15h00 : Bordeaux - Guingamp

17h00 : Lyon - Dijon

Montpellier - Saint-Étienne

21h00 : Toulouse - Paris