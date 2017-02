publié le 19/02/2017 à 14:53

Comme Marseille ce samedi, Bordeaux peut souffler dans la nuque de l’Olympique Lyonnais (4e) et revenir à un point du club de Jean-Michel Aulas en cas de victoire. Il se déplace sur le terrain de Bordeaux et la tâche ne sera pas simple pour les Costarmoricains.



Ils n'ont plus gagner en Gironde depuis l'année 2000, soit huit rencontres. La défense de l'EAG sera décimé puisque Jérémy Sorbon et Marçal ne sont pas du voyage. Côté Bordeaux ce sont Diego Rolan et Youssouf Sabaly qui manqueront la rencontre.

Les deux clubs sont au coude à coude au classement. Les Bordelais peuvent néanmoins distancer pour de bon leur adversaire de l'après-midi puisqu'ils les relégueront à cinq longueurs. Les deux équipes peuvent encore s'incruster dans la course à la Ligue Europa, mais il faudra, pour cela, gagner ce dimanche.

Le film du match :

45e - C'est la pause. 2-0 pour Bordeaux face à Guingamp.



43e - Nicolas Pallois double la mise. Sur un corner bien tiré par Malcolm au premier poteau, il arrive avant Jonhsson sur le ballon et le dévie dans les filets.



14e - François Kamano ouvre le score d'une délicieuse frappe enroulée en direction du petit filet opposé. 1-0 pour Bordeaux.



0e - Le coup d'envoi est donné par les Bordelais.



14h50 - La composition de Guingamp (4-3-3) : Jonhsson - Martins Pereira, Kerbrat, Bodmer, Levêque - Deaux, Diallo, Didot - Salibur, Benezet, De Pauw.



14h40 - Le onze girondins (4-3-3) : Carrasso - Gajic, Jovanovic, Pallois, Contento - Toulalan, Vada, Sankharé - Malcolm, Laborde, Kamano.



14h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de Bordeaux-Guingamp.

L1-26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 février :

Bastia - Monaco : 1-1



Samedi 18 février :

Marseille - Rennes : 2-0

Caen - Lille : 0-1

Lorient - Nice : 0-1

Metz - Nantes : 1-1

Angers - Nancy : 1-0



Dimanche 19 février :

15h00 : Bordeaux - Guingamp

17h00 : Lyon - Dijon

Montpellier - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Toulouse