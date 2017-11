EN DIRECT - Suivez Monaco-Guingamp en live commenté

publié le 04/11/2017 à 19:45

C'est l'une des affiches de ce mulitplex. Après la large victoire du Paris Saint-Germain à Angers, l'AS Monaco n'a pas le droit à l'erreur lors de cette 12e journée de Ligue 1 alors que le champion de France en titre compte sept points de retard avant sa confrontation face à Guingamp.



Après un passage à vide, les sourires reviennent du côté de Monaco, et Andrea Raggi, capitaine contre Guingamp samedi en l'absence de Radamel Falcao, en est le symbole. Après avoir été mis au frigo durant les treize premières rencontres de Monaco, Leonardo Jardim a ressorti le défenseur italien contre Caen (2-0), le 21 octobre dernier.

Depuis, Monaco revit. L'équipe de la Principauté a remporté deux belles victoires en L1, contre Caen et Bordeaux, et a prouvé en C1, contre Besiktas, que l'attitude collective avait changé.

Metz-Lille, pression maximale

Outre les oppositions Nantes-Toulouse et Montpellier-Amiens lors de cette 12e journée, deux matches de deuxième partie de tableau sont au programme de ce multiplex. Ainsi Metz (20e) accueille Lille (19e) dans une ambiance extrêmement tendue alors que Marcelo Bielsa est de plus en plus contesté.



Dans l'Aube, les Troyens (15e) reçoivent Strasbourg (18e) dans ce match entre promus. Seulement deux points séparent les deux équipes au classement.