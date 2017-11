Ligue 1 : Rennes continue sur sa lancée en battant Bordeaux

publié le 03/11/2017 à 23:16

Le seul but de la rencontre a été inscrit par un bordelais, mais c'est Rennes qui repart avec les trois points de la victoire. Jérémy Toulalan a en effet marqué un but contre son camp à la 12ème minute de jeu. Rennes l'emporte 1-0 à domicile et enchaîne une troisième victoire de rang en Ligue 1, ce vendredi 3 novembre. Bordeaux, à l'inverse, continue dans le sens inverse avec sa 4ème défaite sur les 5 derniers matchs.



Rennes fait son entrée en première partie de tableau à la 10ème position et rejoint Bordeaux qui chute au 8ème rang du classement de la Ligue 1. C'était un match assez terne, où l'on n'a vu que très peu d'occasions franches. Les Rennais ont profité d'un grand manque d'inspiration du côté bordelais, où seul Malcolm sort du lot. Rennes a cadré deux frappes tandis que Bordeaux a réalisé l'exploit de n'en cadrer aucune. La décision s'est faite sur un corner tiré Wahbi Khazri qui a vu le malheureux Jérémy Toulalan envoyer le ballon dans sa propre cage d'une jolie tête plongeante. Les Bretons ont pourtant dû composer avec des blessures, et les sorties avant la mi-temps de Ludovic Baal, à la pause de Ramy Bensebaïni, et dès la 55e minute d'Hamari Traoré.

Bordeaux, malgré un très bon début de saison, s'enfonce dans le ventre mou du championnat. La trêve internationale arrive à point nommé pour essayer de remettre son jeu à l'endroit, alors que pour Rennes, elle marque le début de grandes manœuvres à la tête du club, René Ruello, a notamment annoncé qu'il démissionnait de son poste, juste après le match.