Comme prévu l'ambiance était chaude dans la Vodafone Arena d'Istanbul lors du quart de finale retour de Ligue Europa entre Besiktas et Lyon. Mais les Français ne se sont pas désarmés et ont fait preuve d'une vraie habileté technique, au moins durant les 45 premières minutes.



Plusieurs occasions (Christophe Jallet de la tête sur un corner de Valbuena ou Corentin Tolisso après un centre d'Alexandre Lacazette) ont fait trembler Fabricio, le gardien du club turc. Ce dernier a répondu deux fois, via son attaquant Cenk Tosun, avec deux frappes en dehors de la surface repoussées par Lopes à chaque fois.

Mais ce sont finalement les locaux qui ont ouvert le score. Sur une balle qui paraissait anodine, à l'entrée de la surface du gardien portugais de Lyon, Talisca, passeur décisif au match aller, s'est transformé en buteur. D'un tir peu puissant mais bien placé, il a trompé un Lopes masqué par ses défenseurs.

[¿ VIDEO BUT] #BESOL

Douche froide pour Lyon ! Talisca ouvre le score pour Besiktas. L’OL doit marquer !

1¿¿ - 0¿¿https://t.co/yoZz1NZbZw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2017

Mais peu après la demi-heure de jeu, Alexandre Lacazette a remis les deux équipes à égalité. Sur une magnifique passe lobée de son capitaine et milieu de terrain Maxime Gonalons, il a tout aussi joliment joué et remporté son face-à-face. Son lobe a pris de surprise Fabricio. Seulement douze minutes après le début de la seconde période, Talisca s'en est allé de son doublé. D'une tête rageuse, il a dominé toute la défense lyonnaise.

[¿ VIDEO BUT] #BESOL

Alexandre Lacazette égalise pour Lyon d’un superbe lob ! Quel enchaînement !

1¿¿ - 1¿¿ https://t.co/vIb7e4y2Kk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2017

[¿ VIDEO BUT] #BESOL

Besiktas inverse la tendance grâce à une tête surpuissante de Talisca ! Doublé !

2¿¿¿ - 1¿¿ https://t.co/2xq9a0DXQs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 avril 2017