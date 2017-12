publié le 05/12/2017 à 19:45

Tous deux assurés d'une place en 8es de finale en février et mars prochain, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent en Bavière un peu plus de deux mois après le succès marquant des Parisiens au match aller (3-0). Fort de ce succès, les hommes d'Unai Emery peuvent se contenter d'un revers, même sur un score comme 4-1, pour terminer en tête de ce groupe B et ainsi bénéficier du statut de tête de série lors du tirage au sort du lundi 11 décembre.



Mais trois jours après une première défaite cette saison, qui plus est sur la pelouse d'un promu, Strasbourg (2-1), Paris espère surtout reprendre sa marche en avant et envoyer un nouveau signal au reste des prétendants à la victoire finale. Le vice-champion de France, qui a l'occasion d'étendre son record de buts historique pour un club en phase de groupes (24), vise un carton plein que seules cinq équipes ont réussi.



Question records toujours, Neymar peut devenir le premier joueur de l'histoire à marquer un but à chacune des six journées.

Bayern-PSG : les compos probales

19h58 - Par rapport au match aller, il y a donc quatre changements au Bayern. Javi Martinez (en défense centrale), Arturo Vidal, Thiago Alcantara et Thomas Müller avaient débuté au Parc des Princes dans un 4-3-3. Ce soir, ce sera un 4-2-3-1.



19h51 - Non seulement Ribéry est titularisé pour la première fois depuis le 1er octobre, mais en plus il est capitaine. Le Français s'était rompu les ligaments du genou gauche le 1er octobre.



19h47 - Les compos de départ sont tombées avec une surprise de taille côté bavarois, la titularisation de Franck Ribéry :



Bayern Munich : Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Rudi, Tolisso - Coman, J.Rodriguez, Ribéry - Lewandowski



PSG : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Rabiot, Verratti, Draxler - Mbappé, Cavani, Neymar

19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre le dénouement de ce groupe B.