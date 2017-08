publié le 20/08/2017 à 16:52

Les joueurs de Stéphane Moulin l’ont encore confirmé lors des deux premières journées du championnat : Angers est un adversaire coriace en Ligue 1. Après un nul arraché à Bordeaux, puis une première victoire en recevant Amiens, les Angevins vont défier l’Olympique de Marseille au Vélodrome ce dimanche 20 août à 17 heures. Rudi Garcia est bien conscient des difficultés que risquent de poser ses adversaires du jour, actuellement à la 7e place du championnat.



Alors que cette troisième journée de Ligue intervient entre deux matchs de barrage d'Europa League face à Domžale pour les Phocéens, l'entraîneur de l’OM a assuré que ses joueurs ont bien la tête à Ligue 1, dont ils occupent provisoirement la 5e place. Il pourra notamment compter sur la dernière recrue olympienne, Jordan Amavi, qui devrait connaître sa première titularisation ce dimanche. Auteur d’un but salvateur face à Nantes, Lucas Ocampos pourrait également gagner sa place dans le 11 de départ.

Côté Angevin, Stéphane Moulin devrait s’appuyer sur l’équipe type qui lui a pourtant réussi depuis le début de la saison. Si les Angevins vont batailler pour préserver leur invincibilité au Vélodrome, les joueurs de l’OM peuvent viser la première place du classement en cas de victoire, en rejoignant ainsi Saint-Étienne et Monaco en tête du classement.



Les équipes de départ :

Olympique de Marseille : Mandanda - Rolando, Amavi, Rami, Sarr - Sanson, Gustavo, Zambo Anguissa - Ocampos, Thauvin (c), Njie.

Angers SCO : Letellier - Andreu, Pavloviv, Thomas, Coulibaly - Mangani (c), Santamaria, Fulgini, Manceau - Toko Rkambi, Crivelli.