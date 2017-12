publié le 10/12/2017 à 14:15

Une attaque de feu et une défense centrale enfin au niveau. Avec son trident Depay-Mariano-Fekir, capable faire la différence à tous moments, l'OL s'est imposé comme la 2e formation la plus prolifique de l'élite juste derrière le PSG. Et en charnière centrale, l'un de ses points faibles récurrents la saison dernière, l'OL semble avoir retrouvé une stabilité autour du Brésilien Marcelo, à l'étoffe d'un patron.



Mais attention au déséquilibre, notamment dans la récupération du ballon, dans cette formation tournée vers l'offensive. Si la recrue Ndombélé (20 ans) et la révélation Aouar (19 ans) ont stabilisé l'entrejeu aux côtés du jeune taulier Tousart (20 ans), le bloc lyonnais a tendance à se fragiliser quand certains joueurs ne respectent pas le repli défensif. Un reproche longtemps fait à Memphis Depay, coupable par exemple sur le 2e but lillois lors de la défaite (2-1) à domicile fin novembre.