publié le 10/12/2017 à 20:15

Rudi Garcia répète chaque semaine, quand on l'interroge sur les objectifs du club olympien, qu'il vise "mieux que l'an dernier (5e, ndlr), donc au moins la 4e place". La plus grosse faiblesse de son OM ? L'inefficacité embarrassante de ses trois attaquants de pointe. Valère Germain, toujours muet en championnat, n'a plus marqué depuis le 24 août, Clinton Njie a traversé une période euphorique (5 buts entre la 1re et la 6e journée) mais ne cadre plus, et Kostas Mitroglou, la recrue vedette, n'a marqué que deux buts "faciles" en huit rencontres et raté beaucoup d'occasions.



Pourtant, l'OM est la seule équipe de L1 ayant marqué à chacun de ses 16 matches. C'est que le danger vient d'ailleurs, notamment d'un Florian Thauvin en feu avec son "double neuf" toutes compétitions confondues : neuf buts, neuf passes décisives. Mais la plus grande force de cet OM de l'an II du "Champions project" est ce mental qui résiste à presque tout. "On a montré un bel état d'esprit, explique Adil Rami. On le voit aux petits jeux à l'entraînement, l'arbitre (il regarde Garcia) ne siffle pas tout le temps et parfois c'est tendu, mais ça se retrouve dans certains matches : on a la grinta".