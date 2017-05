publié le 23/05/2017 à 13:06

Une perquisition s'est déroulée au siège social du Paris Saint-Germain (PSG) et chez deux joueurs emblématiques de l'équipe de foot parisienne, Angel Di Maria et Javier Pastore, dans le cadre de l'affaire dite des "Football Leaks". Selon les informations du Parisien, les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) se sont rendus aux alentours de 6 heures du matin, mardi 23 mai, au domicile des deux sportifs.



La perquisition au siège social du PSG s'est déroulée un peu plus tard. En décembre 2016, le parquet avait ouvert une information judiciaire pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" à l'encontre des deux jours argentins. Ils ont été mis en cause après des révélations du site d'investigation Mediapart et du consortium européen des journalistes d'investigation (EIC), dont Mediapart est un membre. Douze médias en font partie.

L'enquête avait porté sur plus de 18 millions de documents, que le quotidien allemand Der Spiegel s'était procuré avant de les faire analyser par le consortium européen. Soixante journalistes et huit informaticiens ont travaillé pendant plus de six mois sur ces documents, les étayant de nombreux témoignages.