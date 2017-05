publié le 24/05/2017 à 17:26

Une finale lourde d'enjeux et d'émotion. La finale de la Ligue Europa entre l'Ajax Amsterdam et Manchester United, mercredi 24 mai à Stockholm (20h45), a pris une autre tonalité après l'attentat meurtrier qui a touché la ville mancunienne. Une minute de silence sera observée avant la finale, en hommage aux victimes, tandis que les joueurs de l'équipe britannique ont obtenu l'autorisation de l'UEFA de porter un brassard noir pendant la rencontre. "La cérémonie d'ouverture sera aussi considérablement réduite comme marque de respect aux victimes", a fait savoir l'instance dirigeante du football.



José Mourinho, entraîneur des Red Devils, a fait savoir que ses joueurs étaient "très tristes" après ces événements. Il a néanmoins souligné qu'il y avait un "travail à faire". Car cette finale revêt plusieurs intérêts d'un point de vue purement sportif, en particulier pour Manchester United mais aussi... pour l'OGC Nice.

1. Un ticket pour la Ligue des champions en jeu

Depuis la saison 2014-2015, le vainqueur de la Ligue Europa bénéficie d'une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions. Cette décision avait été prise par l'UEFA pour inciter les clubs européens à ne pas prendre à la légère cette compétition, bien moins lucrative que sa grande sœur alors qu'elle implique de jouer deux matches supplémentaires (seizièmes de finale aller-retour) pour se hisser en finale.

En cas de victoire, l'Ajax signerait un retour significatif sur une scène européenne qui ne lui réussit plus depuis fort longtemps. Le mythique club néerlandais - déjà qualifié pour le troisième tour de la Ligue des champions grâce à son statut de vice-champion des Pays-Bas - n'a plus connu de finale de coupe d'Europe depuis 1996. Les coéquipiers de Davids, Van der Sar, Litmanen et les frères De Boer avaient perdu aux tirs au but la Ligue des champions dont ils étaient les tenants, contre la Juventus de Didier Deschamps.



Manchester United cherche quant à lui à sauver une saison particulièrement moyenne, nonobstant l'arrivée du charismatique entraîneur portugais José Mourinho et en dépit d'un investissement massif sur le marché des transferts durant l'été dernier. Malgré le recrutement de Paul Pogba pour 105 millions d'euros minimum, les arrivées de Henrikh Mkhitaryan et Éric Bailly pour 80 millions d'euros et la signature de Zlatan Ibrahimovic, les Red Devils n'ont terminé le championnat de Premier League qu'à la 6e place, loin derrière Arsenal et même à 24 points du champion Chelsea. La Ligue Europa est donc la dernière chance de la saison pour Manchester United d'aller en Ligue des champions.

2. Nice va supporter l'Ajax

Les joueurs de l'OGC Nice auront sans doute un œil attentif sur cette finale. Compte tenu de leur troisième place en Ligue 1, les Aiglons ont acquis un billet pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Il sera à disputer fin juillet et début août, avant même la reprise du championnat. En cas de succès, l'équipe de Mario Balotelli devra ensuite disputer les barrages pour espérer atteindre la phase de poules.



Nice pourrait toutefois ne disputer que deux matches au lieu de quatre si l'Ajax remporte la Ligue Europa. Dans ce cas, les Néerlandais se retrouveront directement en phase de poules. Cela libérerait alors une place en barrages pour la formation niçoise, alors dispensée du troisième tour préliminaire. De quoi permettre une préparation d'avant-saison un peu plus longue que prévue.



3. L'avenir de Griezmman se joue-t-il sur ce match ?

Si Manchester United joue sa saison sur ce match, il joue peut-être aussi son mercato par la même occasion. Il leur sera en effet plus facile d'attirer des joueurs en leur promettant de disputer la Ligue des champions, plutôt que la Ligue Europa. Antoine Griezmann, en négociations avec les dirigeants mancuniens, pourrait bien avoir fait de cette qualification en C1 une condition sine qua non pour que son transfert aboutisse. Habitué à disputer la plus grande compétition européenne avec l'Atlético de Madrid depuis 2014, l'attaquant français de 26 ans attend aussi une décision du Tribunal arbitral du sport concernant l'interdiction de recrutement qui frappe le club madrilène. Si cette sanction est levée et que Manchester United remporte la Ligue Europa, tous les voyants seront au vert pour que "Grizou" rejoigne son compatriote Paul Pogba à Old Trafford.

Les équipes probables

Manchester United : Romero - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Mkhitaryan, Lingard (ou Mata), Rashford. Entraîneur : Jose Mourinho.



Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, Sánchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes. Entraîneur : Peter Bosz.



Arbitre : Damir Skomina.