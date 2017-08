publié le 24/08/2017 à 10:50

En quelques minutes, on saura si le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco devront cravacher durant leur première moitié de saison. Jeudi 24 août à 18 heures, deux jours après l'élimination de l'OGC Nice en barrages face à Naples, l'UEFA organise le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les deux représentants de la Ligue 1 ne sont pas logés à la même enseigne : l'ASM est tête de série grâce à son titre de champion de France, tandis que le PSG se trouve dans le deuxième chapeau à la faveur de son bon coefficient européen calculé sur les résultats des précédentes années.



Le règlement est identique à celui des saisons passées : les trente-deux équipes qualifiées sont à répartir dans huit groupes de quatre places. Il ne peut y avoir deux clubs du même pays dans un même groupe. Il existe également quelques restrictions liées à la situation géopolitique (Ukraine-Russie) et des demandes spécifiques de retransmission télévisée. Le tirage au sort n'est donc pas à tout fait intégral.

La phase de poules se déroule dans un format aller-retour, ce qui donne lieu à six matches programmés aux dates suivantes : 12-13 septembre, 26-27 septembre, 17-18 octobre, 31 octobre et 1er novembre, 21-22 novembre, 5-6 décembre.

Monaco

Tête de série, l'AS Monaco est assurée donc éviter d'assurer les grosses écuries dans son chapeau, notamment le Real Madrid, tenant du titre, le Bayern Munich, la Juventus et Chelsea. En revanche, rien n'empêche le club du Rocher de tomber sur le FC Barcelone, Manchester City ou Manchester United, les clubs les plus redoutables du deuxième chapeau. Très relevé, ce dernier n'offre que Séville et Porto comme clubs "abordables".



Dans le chapeau 3, trois clubs sont à éviter : le Napoli, tombeur de l'OGC Nice, Tottenham, deuxième du dernier championnat d'Angleterre, et enfin Liverpool. Pour ce qui est du chapeau 4, la formation allemande du RB Leipzig, qui connaît une ascension fulgurante sous l'impulsion de Red Bull, est sans doute l'adversaire le plus coriace.



Tirage favorable : Monaco - Porto - Olympiakos - Qarabag.

Tirage difficile : Monaco - Barcelone - Tottenham - RB Leipzig.

PSG

Paradoxalement, le tirage du PSG peut être bien plus clément que celui de l'AS Monaco. Comme le premier chapeau ne comporte que des champions, il offre la possibilité au club de la capitale de tomber sur le Spartak Moscou ou le Shakhtar Donetsk. En revanche, il y a aussi de grandes chances pour que le Parc des Princes accueille déjà l'un des concurrents au titre suprême : le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus et Chelsea.



Tirage favorable : Spartak Moscou - PSG - Olympiakos - Qarabag.

Tirage difficile : Real Madrid - PSG - Tottenham - RB Leipzig.

La composition des chapeaux

Chapeau 1 (tenant du titre et champions des autres huit meilleures nations)

Real Madrid (ESP)

Bayern Munich (ALL)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Chelsea (ANG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Monaco (FRA)

Spartak Moscou (RUS)



Chapeau 2

FC Barcelone (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Borussia Dortmund (ALL)

Séville (ESP)

Manchester City (ANG)

Porto (POR)

Manchester United (ANG)



Chapeau 3

Naples (ITA)

AS Roma (ITA)

Tottenham (ANG)

Liverpool (ANG)

Anderlecht (BEL)

FC Bâle (SUI)

Besiktas (TUR)

Olympiakos (GRE)



Chapeau 4

RB Leipzig (ALL)

Celtic Glasgow (ECO)

Sporting Portugal (POR)

CSKA Moscou (RUS)

Feyenoord Rotterdam (PBS)

Maribor (SLO)

Qarabag (AZE)

APOEL Nicosie (CHY)