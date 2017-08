publié le 22/08/2017 à 20:20

Les Niçois vont-ils rejoindre les Monégasques et les Parisiens en Ligue des champions. Après s'être défait de l'Ajax Amsterdam lors du tour préliminaire, le club azuréen doit franchir l'obstacle napolitain pour continuer à rêver de la compétition reine européenne. Et le défi est grand. Battus au match aller dans l'antre de San Paolo, les joueurs de Lucien Favre doivent refaire un retard de deux buts à l'Allianz Riviera.



Mais le rêve est malgré tout permis alors que le technicien suisse peut compter sur le retour de Mario Balotelli mais aussi sur la nouvelle recrue niçoise Wesley Sneijder, tous deux vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles avec l'Inter Milan. Expulsés au match aller, Vincent Koziello et Alassane Plea sont en revanche suspendus pour cette ultime confrontation avec les phases de poule de la Ligue des champions.

Et le Gym devra une nouvelle fois se méfier de Dries Mertens, l'artilleur numéro 1 du Napoli. S'il a un temps été incertain, l'attaquant belge est bel et bien titulaire pour ce barrage retour. Pour rappel, il avait marqué le premier but avant de provoquer le penalty au match aller.