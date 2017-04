publié le 01/04/2017 à 07:41

C'est une finale alléchante qui s'annonce. Ce samedi 1er avril au soir, l'AS Monaco affrontera le PSG en finale de la Coupe de la ligue. Mais pas de jeu en région parisienne cette année. Les deux équipes seront reçues par le parc OL de Lyon, un fait rare puisque ce n'est que la seconde fois en 23 ans qu'un tel déplacement se produit. Tenant du titre, le PSG affronte un Monaco en forme, leader du championnat.



Pour Kevin Trapp, la rencontre va être compliqué : "on le sait, c'est un seul match, c'est la concentration de ce match" qui va faire la différence, dit-il. Le PSG est invaincu depuis 2014 en coupe nationale mais Monaco souhaite renverser la tendance. "Ça fait du bien de voir le club à ce niveau-là", se réjouit Youri Djorkaeff, ancien joueur des deux clubs. Sur le papier, le PSG a une certaine avance, il remporte 70 % des finales qu'il dispute.

À écouter également dans ce journal :

- Syndicats : la CGT n'est plus le premier syndicat de France dans le secteur privé. Avec seulement 24,8 % de votes lors de la mesure de la représentativité syndicale, le plus vieux syndicat français cède sa place à la CFDT, qui a remporté 26,3 % des voix. "Le salariat, ça fait longtemps qu'il attend une forme de syndicalisme qui lui apporte des résultats, on retrouve une forme de concrétisation avec la CFDT", dit Laurent Berger.

- SFR : plusieurs syndicats ont appelé les salariés à la grève. Les revendications concernent les salaires et les conditions de travail alors que l'entreprise connaît un plan social. Plusieurs magasins à Paris et en province doivent fermés dans l'année.



- Crédit Suisse : une enquête a été ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, et ce en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Australie. Une enquête portant sur des milliers de comptes suspects ouverts en Suisse qui n'auraient pas été déclarés au fisc français, selon les découvertes du parquet national financier.



- Présidentielle 2017 : Jean-Luc Mélenchon creuse l'écart avec le socialiste Benoît Hamon, selon un récent sondage il est à 16 % d'intentions de vote contre 8 % pour Benoît Hamon, et à un seul point de François Fillon, tombé à 17 % d'intentions de vote. Le leader de la France Insoumise souhaite un service national obligatoire, militaire au civil, de 9 à 12 mois. Tout le monde serait concerné et serait rémunéré au SMIC.



- Guyane : les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-Mer poursuivent les négociations avec les élus locaux. Les barrages sont maintenus, et les vols entre Paris et Cayenne ont été annulés.



- Chantier naval STX : l'État envisage une nationalisation transitoire s'il ne parvient pas à conclure un accord satisfaisant avec le repreneur italien du chantier, Ficantieri.



- États-Unis : Michael Flynn, ancien conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump, veut négocier son témoignage avec le FBI. Il veut en effet obtenir l'immunité contre des informations sur les liens entre la Russie et l'équipe de Donald Trump. Pour l'instant, le Congrès refuse.



- Football : en Ligue 1, Guingamp a dominé Lorient, 1 - 0.



- Rugby : Toulouse affrontera les Irlandais du Munster en quart de finale de Coupe d'Europe.



- Paris : La boîte de nuit La Concrète, située quai de la Râpée, veut faire revivre pendant 24 heures, du samedi soir au lundi matin, la musique électronique et restera donc ouverte 24 heures sur 24. Ces marathons de la nuit auront lieu une fois par mois.