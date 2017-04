PSG : "Avec les Ultras parisiens, la violence sera toujours au rendez-vous"

publié le 03/04/2017 à 10:34

La LFP a condamné "les actes de vandalisme" commis samedi 1er avril soir par "une partie des supporters du PSG" au Parc OL, où des sièges ont notamment été arrachés dans la tribune nord à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue, remportée par le club parisien contre Monaco (4-1). "C'est dans la culture de ces ultras, appelons-les des hooligans : on casse, on tague, on marque son territoire. C'est une bataille, on s'en vante, c'est un trophée pour ces jeunes gens qui ont craqué 67 fumigènes", constate Pascal Praud.



"Le stade de Lyon est une terre ennemie, donc on se comporte comme un envahisseur", constate le journaliste. "L'attitude de ces pseudo-supporters, leur violence, est inscrite dans leur ADN", poursuit-il. "Voilà pourquoi je suis toujours étonné quand j'entends des commentateurs souhaiter le retour des Ultras au Parc (des Princes, Ndlr) ou exiger qu'ils suivent le PSG à l'extérieur", confie-t-il.

"Il n'existe qu'une solution : sinon interdire les ultras, au moins les empêcher de voyager", explique Pascal Praud. "En 2010, le plan Leproux avait réglé le problème : interdiction des mouvements ultras. Les mêmes causes produisent les mêmes effets : avec les ultras parisiens, la violence sera toujours au rendez-vous", conclut le journaliste.