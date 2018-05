publié le 17/05/2018 à 18:38

Lionel Letizi, Martin Djetou, Ibrahim Ba, Sabri Lamouchi, Pierre Laigle, Nicolas Anelka. Ces six noms sont entrés à tout jamais dans l'histoire de l'équipe de France de football le 22 mai 1998. Ce soir-là, Aimé Jacquet leur annonce qu'ils ne sont pas retenus pour la Coupe du monde à venir. De 28, la liste passe à 22.



Karim Nedjari revient sur cet épisode marquant de la vie des Bleus dans un livre intitulé "La nuit des maudits", aux éditions Fayard, et détaille le destin "brisé" de ces six joueurs. "Brisé", car non seulement "ils sont exclus de l'équipe de France, mais pire encore, l'équipe de France va être championne du monde. Et quand on est champions du monde en France, au Stade de France, face au Brésil (3-0), ça devient un roman. Et eux son exclu de ce roman national. Il y a 66 millions de Français qui sont champions du monde, sauf six personnes".

Sabri Lamouchi a vécu une dépression de quasiment trois ans Karim Nedjari Partager la citation





Derrière, "tous, tous" ont connu des difficultés, affirme-t-il, même s'il n'évoque pas Anelka Anelka. "Sabri Lamouchi (actuel entraîneur de Rennes, ndlr) a vécu une dépression de quasiment trois ans avant de s'en sortir. Martin Djetou est allé de mésaventures en mésaventures, terminant en Ligue 2 française, quasiment ruiné. Pierre Laigle (...) aujourd'hui il vit des appartements dans la région de Lyon".

Quant à Ibrahim Ba, "c'était le Kylian Mbappé à l'époque, souligne Karim Nedjari. C'était l'idole de Nike et de Snickers, il était en 4 par 3 partout dans Paris, les cheveux blonds, jouait au Milan AC. C'était la star absolue qui va passer à côté. Il ne jouera plus que 10 matches officiels après dans sa carrière, toujours remplaçant, et terminera dans des clubs turcs et suédois".

Lionel Letizi paye son côté intellectuel Karim Nedjari Partager la citation





Enfin, "Lionel Letizi paye son côté intellectuel. C'était un ombrageux qui lisait des livres. Il a fallu prendre un autre troisième gardien, Lionel Charbonnier, plus convivial, parce qu'il y avait la guerre entre Bernard Lama et Fabien Barthez, donc il fallait quelqu'un pour mettre du ciment".



"Il faut savoir que ce ne sont pas les 23 meilleurs Français qui sont choisis, enchaîne le journaliste (...) Il y a 11 joueurs titulaires, 5 remplaçants potentiels et 5 compagnons de voyage. Ils ne vont jamais remettre en question la position dominante des titulaires, vont apporter de la bonne humeur et seront contents d'être là".



Karim Nedjari estime aussi que "TF1 va faire sa meilleure audience de l'année, donc il ne faut pas qu'il y ait de fuite, donc on ne peut pas prévenir un joueur qu'il n'y est pas (...) Tout le monde va regarder l'écran et apprendre en direct si oui ou non le destin vous conduit vers la gloire ou l'anonymat".