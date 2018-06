publié le 26/06/2018 à 23:05

L'essentiel était d'assurer la première place du groupe pour Didier Deschamps et les Bleus, c'est chose faîte, mais sans éclats.



"Oui, ça n'a pas été très spectaculaire mais le groupe est protégé, il va en huitième de finale avec beaucoup de confiance", estime Guy Lacombe. La France affrontera ce samedi 30 juin l'Argentine, avec son supporter et son joueur star : Diego Maradona et Lionel Messi, .

"L'Argentine c'est un gros client, ça fera une très belle affiche", se satisfait Guy Lacombe. Même si elle a connu un début de mondial difficile, il est à craindre que l'Albiceleste se réveille au mauvais moment pour l'équipe de France. "Ce n'est pas un cadeau, mais au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, il ne faut pas penser qu'on est inférieur à eux", juge l'ancien entraîneur.

Selon Guy Lacombe, la France est une équipe plus solide, installé, quand l'Argentine se construit dans la douleur de ces trois derniers matchs de qualification. "C'est un match couperet dans une opposition qui peut être intéressante pour nous, l'Argentine aime avoir le ballon", analyse l'ancien coach de Rennes.



Guy Lacombe n'est pas non plus inquiet des performances d'Antoine Griezmann en deçà de celles attendues. "Je pense qu'Antoine dans la tête de Didier est capital, il sera décisif dans les moments importants. Sinon on peut toujours faire confiance à Kylian Mbappé pour créer la surprise et emmener la France au bout", conclut Lacombe.