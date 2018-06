publié le 26/06/2018 à 00:20

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron : dédoubler les classes de CP et CE1 en éducation prioritaire, pour réduire les inégalités scolaires entre les élèves. À la rentrée 2017, 2.200 classes de CP ont ainsi été dédoublées en REP + (éducation prioritaire renforcée). À la rentrée 2018, ce sont 3.200 classes de CP et CE1 en REP et CE1 en REP + qui le seront à leur tour.



"Effectivement, c'est positif sur le climat de classe et l'apprentissage. On en conclut que la baisse des effectifs est un levier qui permet la réussite des élèves", explique Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUIPP-FSU. "On demande qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves dans les classes prioritaires, mais aussi qu'il n'y ai pas plus de 25 élèves dans les autres", poursuit-elle.

"Il y a des nuances à apporter à ce premier constat", souligne la secrétaire générale, à commencer par la problématique des locaux.

Les postes créés ne sont pas suffisants Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUIPP-FSU Partager la citation





"Les écoles ne sont pas élastiques, on trouve difficilement cette place en plus, souvent au détriment d'autres classes. Il y aussi une nuance à apporter sur la confiance que l'on porte aux enseignants, à qui on demande de changer leur méthode d'enseignement, alors qu'elles fonctionnent très bien", détaille Françoise Popineau.



Mais pour la secrétaire, le gros point négatif est que le dispositif n'a pas été suffisamment budgété. "Les postes qui ont été créés ne sont pas suffisants pour dédoubler les classes de CP CE1. On manque de postes dans les départements, on regrette la régression du dispositif 'plus de maître' qui permettait de se concentrer sur les élèves en difficulté en co-intervention dans les classes", explique Françoise Popineau.



Enfin, le fait de dédoubler une classe de CP reporte la surpopulation dans les classes supérieures, ce qui est dénoncé par les professeurs qui souhaitent des classes à 25 élèves maximum. "Et même si on réussit cela, on sera tout juste dans la moyenne européenne, on est des mauvais élèves", rappelle la secrétaire générale du SNUIPP-FSU.