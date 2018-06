Affaire Naomi : "Tout le monde a été choqué", dit Christophe Gautier

publié le 20/06/2018 à 23:16

L'appel au Samu de Naomi Musenga avait choqué tout le monde lorsqu'il avait été rendu public. La jeune femme n'avait pas été prise au sérieux par l'opératrice et était décédée quelques heures plus tard. Une enquête menée par l'Inspection générale des affaires sociales souligne que "la procédure de régulation" générale établie par le Samu de Strasbourg n'était "pas conforme aux recommandations de bonnes pratiques et source de risque pour les patients".



Christophe Gautier est le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg et selon lui, le rapport "souligne la justesse" de sa décision de suspendre l'opératrice qui avait pris l'appel de Naomi Musenga. "Tout le monde a été choqué par le contenu de cette régulation et l'Igas insiste avec raison", ajoute-t-il au micro de RTL. Quelques heures seulement après la publication de ce rapport, le responsable du Samu de Strasbourg a annoncé sa démission.

L'Igas préconise l'acceptation de cette démission Christophe Gautier





Pour Christophe Gautier, cette décision ne découle pas directement de l'enquête menée par l'Igas. "Le responsable du Samu avait fait depuis quelques semaines la proposition de sa démission et l'Igas préconise l'acceptation de cette démission, ce que j'ai fait aujourd'hui", confie-t-il. Selon lui, deux raison ont conduit à la démission du responsable de service : l'absence d'un accompagnement de la famille lors de la transmission de la bande téléphonique et l'absence d'engagement d'une procédure de signalement.

Christophe Gautier a conscience que le chemin pourra être long car le rapport de l'Igas demande un plan d'action et une conduite de changement au sein du Samu de Strasbourg. Elles doivent être mises en place "de manière exhaustive et sans délai", souligne le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg.