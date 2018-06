France-Pérou : "La mission est remplie" pour Vincent Guérin

publié le 21/06/2018 à 23:32

Les Bleus sont scrutés par les anciens de l'équipe de France. L'ancien international Vincent Guérin n'a pas manqué le match de la France contre le Pérou ce jeudi 21 juin et, pour lui "la mission est remplie". La qualification des Bleus pour les huitièmes de finale "était l'enjeu du match, même s'il reste un match pour savoir si on sort premier ou deuxième", précise-t-il au micro de RTL.



Si certains supporters ont une nouvelle fois été déçus par les Bleus, l'ancien international n'est pas de cet avis et précise que "quand on a gagné le premier match, on est pas serein pour le deuxième. Le premier avait été décevant et celui-là est plus positif que contre l'Australie, on a été plus consistant, le milieu de terrain est mieux". Il reconnaît tout de même qu'il y a encore un peu de travail, particulièrement "sur le jeu offensif et sur les couloirs".

Vincent Guérin salue la qualité de jeu de nombreux membres de l'équipe de France, particulièrement Kylian Mbappé, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. Il salue également la prestation d'Hugo Lloris : "Il n'a pas eu énormément de travail mais il a fait les arrêts décisifs au moment où il fallait les faire et c'est ce qu'on attend d'un très grand gardien". Enfin, il estime que "l'apport de Giroud a été important".

Si rien n'est encore joué pour l'équipe de France, Vincent Guérin estime que cette qualification pour les huitièmes de finale est une bonne chose et n'hésite pas à dire que les Bleus vont gagner. "Elle a le potentiel pour gagner cette Coupe du Monde, pour aller très loin", conclut-il.