publié le 22/06/2018 à 08:46

L'Équipe de France s'est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde en battant le Pérou 1-0. Un but inscrit par Kylian Mbappé, qui devient le plus jeune buteur des Bleus dans un Mondial. Pour Bixente Lizarazu, les Bleus progressent par rapport à leur match poussif face à l'Australie et ont fait "le plus important" : se qualifier pour le prochain tour.



"Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, c'est perfectible. Mais moi ce que j'ai vraiment aimé (...) c'est qu'il y avait de la structure. Je comprenais l'attaque de l'équipe de France. On avait un point de fixation : Giroud. On a retrouvé les automatismes de l'Euro 2016 avec Griezmann qui jouait sur lui en une-deux. On a même vu Kylian Mbappé qui s'est appuyé sur Giroud. Et on a vu des séquences très intéressantes où Giroud, à chaque fois, a apporté sa qualité de jeu dos au but, de jeu en pivot, de remise. Et ça a été vraiment efficace", juge l'ancien international.

Bixente Lizarazu juge également que les Bleus ont été "performants dans le pressing" et que "le Pérou a été naïf à vouloir absolument relancer par des passes courtes, en prenant beaucoup de risques".

L'équipe de France doit encore remporter son match contre le Danemark, le 26 juin prochain, pour s'assurer la première place du groupe C.