publié le 12/06/2018 à 11:25

Les irréductibles supporters des Bleus sont arrivés en Russie lundi 11 juin au soir. Jean-Pascal, un vétéran dont c’est la sixième coupe du Monde, membre du club de supporter les "irrésistibles Français", fait partie de l’événement. Mais il a dû négocier avec sa femme pour prendre part à ce voyage.



Il se trouve à Istra près du camp de base de l’équipe de France, après avoir été tiré au sort par la Fédération française de football avec 22 autres fans. Parmi ses compagnons de voyage, des supporters de tout âge venus de toute la France. "On va de 8 à 68 ans dans le groupe (…) On vient d’un peu partout, des personnes qui viennent de Nantes, de Picardie, de région parisienne", explique Jean-Pascal.

Si le match nul contre les États-Unis samedi 9 juin l’a un peu déçu, il croit dur comme fer que les Bleus peuvent décrocher leur seconde étoile. "Les Américains n’ont eu qu’une occasion et ils ont marqué une fois. Pendant ce temps, les Français ont eu de très bonnes occasions, de bons mouvements", estime-t-il.

"On ne peut pas commencer trop fort, la compétition c’est sur un mois. Donc commençons doucement, mais il faut absolument que samedi on débute la compétition avec une victoire et après ça se déroulera tout seul", termine-t-il, optimiste.