publié le 12/06/2018 à 07:05

Ils seront treize arbitres assignés à l'arbitrage vidéo durant la compétition. Ils seront quatre désignés pour chaque match : un arbitre principal et trois adjoints. Quatre hommes avec un rôle défini pour chacun. Par exemple, il y a le préposé au hors-jeu. Ils n'arbitreront qu'un seul match par jour, et ils ne quitteront pas Moscou.



La FIFA a imaginé une sorte de PC de l'arbitrage, relié par fibre optique à tous les stades de la Russie et directement à l'oreillette sur le terrain de l'homme en noir ou en jaune. La FIFA a pensé également aux spectateurs dans les stades : formation et explications données en direct sur les écrans géants des stades.

Les diffuseurs et les commentateurs seront aussi avertis via une tablette connectée. Justice et pédagogie : l'arbitrage vidéo arrive en Coupe du Monde.