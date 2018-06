publié le 22/06/2018 à 21:04

Son identité exacte n'est pas connue, mais une fillette de deux ans, photographiée tandis qu'elle était en pleurs, est devenue le visage des familles de réfugiés séparés à la frontière par les autorités américaines. Ses larmes, relayées par l'objectif du photographe John Moore, mardi 12 juin à la frontière entre le Texas et le Mexique, ont fait le tour du monde. Et conduit Donald Trump à plier sur sa "tolérance zéro" en matière de politique migratoire.



La photo est prise de nuit. Ses protagonistes sont éclairés par la lumière d'une lampe torche. Au centre, une petite Hondurienne de 2 ans, en pull et baskets rose est complètement paniquée. En larmes, elle implore le garde en train de fouiller sa mère.



"Ces personnes étaient complètement effrayées, raconte le photographe de l'agence Getty Image, John Moore, à l'origine de la photo. Elles se rendaient de leur plein grès pour bénéficier du droit d’asile. Cette mère, avec laquelle j’avais parlé, était une des dernières personnes à être fouillée avant de monter dans le van des policiers, se souvient-il. L’officier lui a dit de poser sa fille au sol et la mère a hésité. Quand les pieds de la petite fille ont touché le sol, elle s’est mise immédiatement à pleurer très fort !"

Un photographe, mais également père de famille

Même si cette mère et sa fille arrêtées ne seront pas séparées comme près de 2.000 familles, la détresse de la fillette, saisie à sa hauteur, est frappante. Du policier en treillis, on ne devine que les jambes.



"Je me suis mis sur le côté pour prendre la photo au niveau de l’enfant. Je peux vous dire qu’en tant que père c’était très émouvant pour moi, confie John Moore. Parce que quand on voit un enfant dans une telle détresse, notre instinct naturel en tant que parent est de le prendre dans nos bras et de le réconforter. Ici, mon rôle était celui d’un photoreporter et d’un témoin. Il est parfois mieux de continuer à prendre des photos, sans lesquelles personne ne verrait ça", estime le photographe.

Face à l'indignation générale, Donald Trump a finalement signé un décret empêchant les séparations. En fait, cette politique de "tolérance zéro" durait depuis 6 semaines. C'est grâce à ces images déchirantes que la protestation s'est amplifiée, jusqu'à faire céder le président américain.

À la recherche de la petite fille

Pour John Moore, prix Pulitzer, cette photo est l'aboutissement de 10 ans de travail sur les réfugiés. Il a même publié un livre sur ce sujet, Undocumented : Immigration and the Militarization of the United States-Mexico Border.



"Le rôle du photographe est de montrer la vérité à travers les photos, estime-t-il. Parfois, notre rôle est de dénoncer les injustices. J’ai essayé de mettre un visage sur une histoire qui n’est souvent traité que par les statistiques et les chiffres. Si cette photo touche tant de cœurs y compris celui du président et a permis aux gens de ressentir quelque chose, alors elle a eu l’effet escompté."



Aujourd'hui, John Moore tente de savoir ce qu'est devenue la petite fille. Une petite fille qui, grâce à un montage, toise du regard Donald Trump en couverture du magazine Time.

La dernière couverture de Time : pic.twitter.com/GQ55wAJc25 — Pierre Barthélémy (@PasseurSciences) 21 juin 2018