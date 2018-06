et AFP

publié le 04/06/2018 à 15:06

Il n'est pas encore certain qu'il puisse disputer tous les matches de poule mais il est bien là : Mohamed Salah, touché à l'épaule droite en finale de la Ligue des champions, fait partie des 23 Égyptiens retenus pour le Mondial en Russie. Sa Fédération l'a annoncé lundi 4 juin, date butoir pour l'envoi des listes définitives à la FIFA.



L'Égypte figure dans le groupe A, avec le pays hôte, l'Arabie Saoudite et l'Urguay. Son attaquant star de 25 ans vient de signer une saison exceptionnelle avec Liverpool, en inscrivant notamment 32 buts en championnat et 11 en Ligue des champions, avant d'être privé d'une grande partie de la finale face au Real Madrid.

Salah n'a encore jamais disputé de Coupe du Monde. La dernière participation des Pharaons au grand rendez-vous quadriennal remonte à 1990, en Italie (élimination au 1er tour). L'Égypte reste toutefois sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2017).

La Mannschaft avec Neuer, Trapp et Draxler, sans Sané

Côté Allemand, l'incertitude planait encore légèrement sur la participation du gardien Manuel Neuer. Complètement remis de sa fracture du pied gauche, lui aussi sera bien présent en Russie. La grosse surprise concerne l'éviction du virevoltant attaquant de Manchester City Leroy Sané, auteur de 14 buts et 20 passes décisives cette saison.



Le sélectionneur Joachim Löw, qui avait emmené 27 joueurs en stage, a tranché et réservé un autr choix inattendu, celui du gardien du PSG Kevin Trapp au détriment de Bernd Leno (Leverkusen), alors qu'il a très peu joué avec Paris cette saison. L'autre parisien Julian Draxler sera lui comme prévu du voyage.