publié le 22/06/2018 à 07:21

Ça passe pour les Bleus ! L'équipe de France de football s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football en éliminant le Pérou (1-0), jeudi 21 juin. Un succès acquis grâce à une réalisation de Kylian Mbappé, qui devient à 19 ans et 183 jours le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur.



Pour Pascal Praud, ce match est "une synthèse, une expression du jeu tel que Deschamps l'envisage". Il s'explique. "Premièrement, une équipe de soldats, l'esprit légionnaire, le goût du sacrifice : Mbappé défend, Matuidi finit sur les genoux et permet à Pogba de briller. C'est le collectif avant tout : des soldats courageux, solidaires, efficaces".

"Deuxièmement, on joue bas : Pogba et Kanté verrouillent le milieu de terrain ; une seule pointe devant : Olivier Giroud", ajoute le journaliste. "Troisièmement : quand on marque, on tire le rideau, on ferme, c'est fini, circulez, il n'y a plus rien à voir !", poursuit-il.

"Tant pis pour le spectacle, le style et autre faribole, ça c'est pour les Pimpims. D'ailleurs il s'est énervé Deschamps en conférence de presse, et c'est assez rare !", note Pascal Praud.



"Il a dit : 'Si vous voulez qu'on gagne 5-0 contre tout le monde, il ne fallait pas venir !' Ce n'est pas beau, ce n'est pas le problème, ça fonctionne. Cela a le mérite de la cohérence, parce que le système est plus fort que les hommes", décrypte-t-il.



"Fékir, par exemple, peut remplacer Griezmann. Puisque avec ce 4-2-3-1 (je ne suis pas toujours un fan de parler tactique à 6h50 !), les hommes sont interchangeables. C'est du Deschamps pur sucre !", affirme le journaliste, qui n'oublie pas la réussite ("Attention, pas la chance !").