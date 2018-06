publié le 23/06/2018 à 21:07

Il y a clairement deux sons de cloche. Entre les supporters qui appellent à davantage soutenir l'équipe de France et ceux qui dénoncent une véritable protection de Didier Deschamps malgré un faible niveau de jeu... Difficile de se mettre d'accord.



C'est ce qui interroge Pascal Praud. "Didier Deschamps est protégé par les médias, protégé par le journal L'Équipe qui a une influence importante, protégé par TF1 qui retransmet les matches et qui donne une vision très optimiste... J'entends cela", glisse le journaliste. Il ajoute : "Il y a une forme d'empathie avec l'équipe de France, et c'est normal".



