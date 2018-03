publié le 05/03/2018 à 05:46

Jimmy Kimmel n'a pas mâché ses mots. Comme l'an passé, l'animateur américain qui présentait la cérémonie des Oscars a prononcé un discours politique. Des paroles très attendues après le scandale d'Harvey Weinstein qui a éclaboussé Hollywood il y a quelques mois, puis les lancements de#MeToo et Time's Up pour libérer la parole des femmes et soutenir celles victimes d'agressions. "Il y a beaucoup de femmes qui sont concernées et les mouvements #MeToo et Time's Up sont très importants pour faire bouger les lignes. Cette soirée est placée sous le signe du changement positif", a démarré Jimmy Kimmel sous les applaudissements du public.



Jimmy Kimmel a ensuite continué son discours en distillant quelques blagues sur l'affaire Weinstein." L'Oscar est toujours la récompense la plus prestigieuse, même après toutes ces années. Oscar est aussi l'homme le plus respecté à Hollywood. Pour une raison simple : il garde ses mains là où on peut les voir, il ne dit jamais un mot déplacé et surtout, il n'a pas de pénis [en référence à la statuette dorée]. C'est typiquement le genre d'homme dont Hollywood a besoin".



Après une nouvelle salve d'applaudissements, Jimmy Kimmel a ensuite présenté les nommés aux Oscars, toujours avec humour. "J'apprécie énormément Guillermo del Toro [réalisateur et scénariste de La Forme de l'eau] et grâce à lui, on se souviendra qu'en 2017 les hommes ont tellement déconné que les femmes ont commencé à sortir avec des poissons [en référence à l'intrigue du film où une femme tombe amoureuse d'une créature marine]", a ainsi expliqué l'animateur pour parler de La Forme de l'eau, récompensé par les Oscars des Meilleurs décors, de la Meilleure musique de film, du Meilleur réalisateur et, surtout, du Meilleur film.