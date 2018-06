publié le 15/06/2018 à 17:00

Comme tous les quatre ans, la Coupe du Monde de football vient avec son lot de paris et défis. Et pour cette édition 2018, Nino, 6 ans, a décidé de participer en challengeant l'attaquant star des Bleus, Antoine Griezmann. "Je vais te lancer un petit défi et j'espère que tu l'accepteras", explique le petit garçon originaire de Mâcon, dans une vidéo publiée par Le Journal de Saône-et-Loire.





"Le premier défi c'est de marquer 10 buts pendant la Coupe du Monde et je t'invite au restaurant de mon papa et ma maman", propose Nino à celui qu'il appelle affectueusement "Grizou". Dans le cas où le contrat ne serait pas rempli, il propose à son footballeur préféré de lui donner son maillot. "Et vive la France !" conclut-il tout sourire.

Le défi de Nino reste "ambitieux", rappelle Le Journal de Saône-et-Loire, "car depuis plusieurs dizaines d'années les meilleurs buteurs de la compétition réalisent 5 à 7 buts." Antoine Griezmann montrera s'il est à la hauteur de l'enjeu dès samedi 16 juin (12h), les Bleus disputeront alors leur premier match du Mondial contre l'Australie.