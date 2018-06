publié le 20/06/2018 à 07:18

À la veille du deuxième match des Bleus dans le Mondial de football, jeudi 21 juin contre le Pérou, le profil de l'équipe de France se dessine peu à peu. Les attentes sont énormes, après le laborieux succès inaugural face à l'Australie (2-1) le week-end dernier.



Comme vous l'a révélé RTL, Didier Deschamps va procéder à des ajustements avec le retour dans le onze de départ de Blaise Matuidi au milieu (à la place de Corentin Tolisso) et d'Olivier Giroud en attaque (à la place d'Ousmane Dembélé). Le reste de l'équipe demeure inchangé.

Tout est donc réglé ? "En tout cas le style de jeu ne l'est pas, on le cherche toujours", constate Pascal Praud. "Sur les treize derniers matches des Bleus, Deschamps a changé onze fois d'équipe, et il n'a pas trouvé la solution. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas", se désole le journaliste, qui ajoute : "Il n'est pas stupide Deschamps ! Il teste, il essaie, mais rien n'est jamais satisfaisant".



"Alors Giroud-Matuidi, on sait comment on va jouer : plutôt défensif, récupération, contre-attaque", analyse-t-il. "Et vous allez me dire que je suis un poil pessimiste sur cette équipe de France ! C'est vrai que fondamentalement elle m'ennuie", ajoute-t-il.



"Mon problème c'est que je suis vieux ! J'ai connu Platini, j'ai vécu Séville, j'ai aimé Zidane. Alors Paul Pogba, j'ai du mal !", conclut Pascal Praud.