publié le 16/06/2018 à 14:44

Loin d'être brillante, de proposer le spectacle attendu avec ses flèches Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devant aux côtés d'Antoine Griezmann, l'équipe de France a souffert face à l'Australie pour son entrée en lice dans ce Mondial en Russie. Mais au point, elle a su aller chercher la victoire (2-1).



"Cela n'a pas été simple", a reconnu Didier Deschamps sitôt la rencontre terminée. "Cela a été compliqué face à une équipe qui nous a donné du fil a retordre. C'est difficile de tout expliquer, il nous a manqué des changements de rythme, peut-être un peu de jus même s'ils n'ont pas été dangereux (une vision personnelle, ndlr). Il aurait fallu être meilleur dans les prises de balles, faire des passes un peu plus verticales".

Le sélectionneur soulignait toutefois que "gagner le premier match est très important même si ce n'est pas suffisant", comme la plupart de ses joueurs. "C'est très important de remporter la première victoire, c'était difficile, on n'a pas lâché", a commenté Paul Pogba. Hugo Lloris a, lui, lâché le fameux "le plus important c'est d'avoir pris les trois points, ce qui permet de donner une dynamique positive et de prendre de la confiance".