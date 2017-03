publié le 31/03/2017 à 19:18

À l'occasion d'une interview sur le sport, véritable passion de Nicolas Sarkozy, l'ancien Président révèle son engagement pour la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, mais revient également sur le petit incident qu'il avait, selon les médias espagnols, lui-même provoqué lors du match retour PSG-FC Barcelone, au Camp Nou.



Ce fervent supporter du PSG, qu'il considère comme "sa madeleine de Proust", était présent dans les tribunes pour encourager les hommes de Unai Emery. Lors du but inscrit par Edinson Cavani à la 61e minute, qui ramène les parisiens à 3-1, Nicolas Sarkozy laisse éclater sa joie. "PSG ! PSG", scande l'ancien chef de l'État, provoquant la colère des supporters barcelonais. "Ils ont un peu réagi, c’est vrai, mais on est dans un stade, pas dans un musée ! Et je n’ai pas crié: 'Real Madrid !' comme les journaux l’ont écrit", confie Nicolas Sarkozy au Parisien Magazine.

Le sport, c'est la vie Nicolas Sarkozy Partager la citation





Ce soir-là, les Parisiens sont humiliés, battus 6 buts à 1 par les Catalans. Le PSG est donc éliminé de la Ligue des champions. Il n'en fallait pas plus pour que Nicolas Sarkozy tente une analyse philosophique. "Le sport c'est la vie", explique-t-il à l'hebdomadaire. "Et qu'est-ce que c'est, la vie ? Des épreuves, un combat permanent, rien n'est jamais acquis", poursuit-il. Fait-il référence avec la campagne de la primaire de la droite ?

L'ancien Président, désormais retiré de la vie politique estime ensuite qu'il "faut savoir perdre pour faire d'une défaite un succès". Des propos qui évoquent sans le nommer à son échec lors de l'élection présidentielle en 2012. "Le succès n'apprend rien; la défaite, elle, apprend tout", conclut-il.