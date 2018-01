publié le 23/01/2018 à 17:28

Quatre affiches entre clubs de Ligue 1 dont un choc entre Monaco-Lyon et trois "Petits Poucets" en quête d'un nouvel exploit pour prolonger l'aventure. Voici en résumé le programme des 16es de finale de cette 101e édition de la Coupe de France, qui se disputent de mardi 23 à jeudi 25 janvier.



Honneur aux clubs évoluant dans la division la plus basse, le National 3, équivalent du 5e échelon français. Biesheim, commune d'environ 2.000 habitants dans le Haut-Rhin, Canet-en-Roussillon (12.000, Pyrénées-Orientales) et Saint-Lô (19.000, Manche) se frottent à Grenoble (National 1), Caen (Ligue 1) et aux Herbiers (N1, Vendée).

Quatre formations de National 2 sont également encore en lice : Granville se mesurera à Concarneau (N1), Saint-Brieuc à Lens (Ligue 2), Colomiers à Sochaux (L2) et Épinal à l'Olympique de Marseille (L1) dans le match décalé (21h) de la première des trois soirées consacrées à l'événement.

L'OL pour marquer les esprits

Celui de la deuxième ne sera pas PSG-Gingamp (18h30), peut-être avec Neymar mais probablement sans Kylian Mbappé, mais Monaco-Lyon. Trois jours après leur succès arraché face aux Parisiens (2-1), les Lyonnais tenteront de s'offrir une nouvelle victoire de prestige, histoire de marquer un peu plus les esprits en vue de la fin de saison.



Les deux autres rencontres entre clubs de l'élite sont Troyes - Saint-Étienne et Strasbourg - Lille. L'opposition entre Nantes (L1) et Auxerre (L2) rappellera des matches épiques des années 1990.

Coupe de France : le programme des 16es de finale

Mardi 23 janvier :

18h30 : Nantes (L1) - Auxerre (L2)

Granville (N2) - Concarneau (N1)

Bourg-en-Bresse (L2) - Toulouse (L1)

Stade Briochin (N2) - Lens (L2)

Châteauroux (L2) - Chambly (N1)

Colomiers (N2) - Sochaux (L2)

Canet-en-Roussillon (N3) - Caen (L1)

21h00 : Épinal (N2) - Marseille (L1)



Mercredi 24 janvier :

18h30 : Montpellier (L1) - Lorient (L2)

Biesheim (N3) - Grenoble (N1)

Troyes (L1) - Saint-Étienne (L1)

Tours (L2) - Metz (L1)

Saint-Lô (N3) - Les Herbiers (N1)

PSG (L1) - Guingamp (L1)

21h05 : Monaco (L1) - Lyon (L1)



Jeudi 25 janvier :

21h00 : Strasbourg (L1) - Lille (L1)