Le Belge Georges Leekens, sélectionneur de l'Algérie, retrouve jeudi au stade de Franceville (17h00) l'équipe de Tunisie, qu'il avait menée en quarts de finale de la CAN-2015, mais à qui il ne pourra faire le moindre cadeau.

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP CAN 2017 : Georges Leekens, sélectionneur de l'Algérie

Tenue en échec par le Zimbabwe (2-2) au terme d'une piètre prestation lors de son premier match de la CAN gabonaise, l'Algérie a finalement sauvé les meubles grâce à un doublé de Riyad Mahrez et un grand Raïs M'Bohli dans les buts. Les Fennecs ont ainsi évité une défaite. Mais ils ont dorénavant plutôt intérêt à s'imposer face aux Aigles de Carthage avant le dernier match face au solide Sénégal s'ils veulent espérer voir les phases finales et aller plus loin dans la compétition.



Et Georges Leekens, le sélectionneur belge de l'Algérie, a tenu à prévenir les Tunisiens (battus 2-0 par le Sénégal au premier match): "Je connais tout de cette équipe (qu'il a entraînée en 2014 et 2015, ndlr). C'est une équipe redoutable, qui a bien évolué ces derniers mois mais ses joueurs n'ont pratiquement plus de secrets pour moi", explique-t-il dans la presse belge. Il avait quitté la dernière CAN sur une grosse colère : il avait dénoncé avec véhémence l'arbitrage responsable selon lui de l'élimination de sa Tunisie en quart de finale (2-1 a.p.) par la Guinée équatoriale, pays organisateur.



À 67 ans, Leekens en est à sa cinquième expérience à la tête d'une sélection nationale : la Belgique (1997-1999 puis 2010-2012), l'Algérie déjà (en 2003) et donc la Tunisie (2014-2015). Sportivement, les résultats ont été mitigés mais le technicien flamand au langage souvent imagé s'enorgueillit d'avoir "toujours professionnalisé" les fédérations au sein desquelles il a travaillé.