publié le 10/04/2017 à 16:51

Déjà quart-de-finaliste en 2015, Monaco va tenter de réussir ce qu'aucun représentant du football français, y compris le PSG, n'est parvenu à accomplir depuis Lyon en 2010 : atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Le tirage au sort effectué à la mi-mars aurait pu proposer les mastodontes Real Madrid, FC Barcelone ou Bayern Munich au club de la Principauté. C'est finalement une affiche équilibrée sur le papier que les hommes de Leonardo Jardim vont disputer face au Borussia Dortmund.



BeIN Sports ayant dépossédé Canal+ du premier choix à chaque tour de la compétition, la chaîne qatarie diffusera le match aller comme le match retour des Monégasques en direct et en exclusivité, le mardi 11 avril en Allemagne, le mercredi 18 avril sur le Rocher au stade Louis II. Des six autres rencontres, la chaîne cryptée n'en retransmettra que deux : celles entre le Bayern Munich et le Real Madrid. L'abonnement à BeIN s'élève à 15 euros par mois sans engagement, 14 avec engagement sur 12 mois. Celui à Canal+ dépend de l'offre retenue.

Vous pourrez aussi suivre les deux volets de cette première opposition entre le BVB et l'ASM sur RTL et/ou RTL.fr. La radio propose deux soirées exceptionnelles de 20h à minuit, le site un suivi en direct commenté dès l'annonce de la composition des équipes, aux alentours de 19h45. Vous retrouverez également les buts en vidéos.