Barça-PSG : l'arbitre ne sera pas suspendu par l'UEFA

publié le 22/03/2017 à 14:50

L'arbitre allemand Deniz Ayketin n'est pas encore devenu aussi célèbre que le Belge Marcel Van Langenhove, qui n'avait pas vu un but de la main de l'Angolais Vata pour Benfica contre l'OM en 1990, ni que l'Écoassai Ian Foote, traité de "salaud" par Thierry Rolland en 1978 lors d'un France-Bulgarie. Dirigeants, joueurs et supporters du PSG, au moins, ne sont pourtant pas près d'arrêter de critiquer sa performance lors de ce Barça-PSG qui restera dans les annales et les mémoires.





À l'issue de l'élimination historique des Parisiens en 8es de finale retour de la Ligue des champions, le mercredi 8 mars, la direction parisienne s'était fendu d'un courrier au président de l'UEFA pour déplorer "un arbitrage défaillant" ce soir-là au Camp Nou. "Une série d'erreurs - dix situations de jeu - où l'arbitrage a influé sur le scénario", avait été pointée.

"On ne peut s'empêcher de penser que l'issue de ce match aurait pu être différente avec un arbitrage plus clairvoyant", avait de son côté estimé le président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal Le Parisien. "Tout le monde a vu au moins le penalty (non sifflé, ndlr) sur Di Maria qui aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 (...) Sans oublier qu'il n'y avait pas penalty sur Suarez".

C'est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un penalty. Il va juste sur le banc Aleksander Ceferin, président de l'UEFA Partager la citation





Cela n'aurait de toute façon pas changé le cours de l'histoire, mais le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a annoncé mercredi 22 mars que M. Ayketin ne serait pas suspendu à l'avenir. "On ne suspend pas les arbitres (...) Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, nous en discutons, mais il n'est pas question de suspendre. C'est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un penalty. Il va juste sur le banc".



Cela signifie-t-il qu'il n'arbitrera plus en Ligue des champions durant quelques matches ? Qu'il sera "rétrogradé" en Europa League ? Ses futures prestations, s'il y'en a, seront en tout cas scrutées de près.