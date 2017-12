Ballon d'Or 2017 : horaires, nommés, favoris... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 07/12/2017 à 12:01

En dépit de la main mise de deux hommes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, depuis près d'une décennie - le Brésilien Kaka est le dernier à l'avoir emporté, en 2008, avant le règne nl alternance du Portugais et de l'Argentin -, cela reste l'un des grands temps forts d'une fin d'année. Le 62e Ballon d'Or de l'histoire est remis jeudi 7 décembre, à Paris mais dans un lieu gardé secret.



Appelé FIFA Ballon d'Or de 2010 à 2015, la plus prestigieuse des distinctions individuelles pour un footballeur est revenu dans son giron original depuis l'an passé, à savoir le magasine France Football. Réservé à sa création aux seuls Européens évoluant en Europe, il peut être attribué à un joueur de n'importe quelle nationalité depuis 1995 et à un joueur évoluant partout dans le monde depuis 2007.

Depuis 1956, ils sont 43 à avoir inscrit leur nom au palmarès. L'Anglais Stanley Matthews, milieu de Blackpool, a été le premier. Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998) sont les quatre Français honorés. L'an passé, Antoine Griezmann avait terminé à la 3e place, derrière Ronaldo et Messi.

Quelle heure ?

France Football et L'Équipe reconduisent peu ou prou le dispositif du 9 octobre dernier lors de l'annonce des 30 nommés, avec un égrenage progressif durant plusieurs heures. L'identité des joueurs classés de la 30e à la 4e place sera révélée à partir de 16h00 (à suivre en direct sur RTL.fr). Le lauréat sera dévoilé à 20h00 lors d'une émission animée par l'ancien joueur David Ginola.

Comment est désigné le vainqueur ?

La fin du partenariat entre France Football et la FIFA a aussi engendré un retour au mode de scrutin originel. Les capitaines des sélections nationales et les sélectionneurs n'ont plus leur mot à dire. Le jury est composé de 176 journalistes du monde entier, qui ont livré leur top 5 jusqu'au 15 novembre dernier.

Le titre peut-il échapper à Ronaldo ?

Ce n'est un secret pour personne : Cristiano Ronaldo (32 ans) est l'immense favori pour se succéder à lui-même et décrocher ainsi son cinquième Ballon d'Or. Le Portugais du Real Madrid égalerait alors le record de Lionel Messi (30 ans). En cette année impaire, sans Euro ni Mondial, "CR7" a remporté la Ligue des champions en finissant une nouvelle fois meilleur buteur de l'épreuve avec 12 buts dont deux en finale contre la Juventus Turin (4-1).



Il a ainsi grandement contribué à ce que le Real devienne le premier club à conserver son titre depuis le double sacre du Milan AC en 1989 et 1990. Parallèlement, le club de la capitale espagnole a détrôné le FC Barcelone en Championnat d'Espagne, tout en s'offrant les Supercoupes d'Europe et d'Espagne. Sans surprise, Ronaldo a déjà remporté les distinctions individuelles de joueur UEFA de la saison 2016-2017 et de joueur FIFA 2017.



Le suspense concerne surtout les deux autres places sur le podium. Évidemment, Messi candidate à la 2e place grâce à ses buts (37 la saison passée en championnat, 11 en Ligue des champions) et son rôle décisif dans la qualification de l'Argentine au Mondial. Pour la 3e, c'est beaucoup plus indécis : un autre joueur de ce Real Madrid souverain (Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric) ? Le gardien-capitaine de la Juventus et de l'Italie - même éliminée du Mondial -, l'iconique Gianluigi Buffon ?

Quatre Français en lice

N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé : comme l'an passé, ils sont quatre à porter les couleurs bleu-blanc-rouge (Griezmann, Paul Pogba, Dimitri Payet et Hugo Lloris en 2016). Le classement de Mbappé, pour sa première apparition à 18 ans seulement, sera forcément scruté, comme celui de son coéquipier du PSG Neymar, devenu cet été le joueur le plus cher du monde. Paris est aussi représenté par l'Uruguayen Edinson Cavani.

Les 30 nommés :

Gardiens :

Jan Oblak (Atlético de Madrid/SVN)

David De Gea (Manchester United/ESP)

Gianluigi Buffon (Juventus Turin/ITA)



Défenseurs :

Marcelo (Real Madrid/BRE)

Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)

Mats Hummels (Bayern Munich/ALL)

Leonardo Bonucci (AC Milan/ITA)



Milieux :

Luka Modric (Real Madrid/CRO)

N'Golo Kanté (Chelsea/FRA)

Philippe Coutinho (Liverpool/BRE)

Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL)

Toni Kroos (Real Madrid/ALL)

Sadio Mané (Liverpool/SEN)

Isco (Real Madrid/ESP)



Attaquants :

Neymar (PSG/BRE)

Paulo Dybala (Juventus Turin/ARG)

Luis Suarez (FC Barcelone/URU)

Dries Mertens (Naples/BEL)

Robert Lewandowski (Bayern Munich/POL)

Harry Kane (Tottenham/ANG)

Edin Dzeko (AS Roma/BIH)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/FRA)

Radamel Falcao (AS Monaco/COL)

Lionel Messi (FC Barcelone/ARG)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/GAB)

Edinson Cavani (PSG/URU)

Karim Benzema (Real Madrid/FRA)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR)

Eden Hazard (Chelsea/BEL)

Kylian Mbappé (PSG/FRA)