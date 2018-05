Mercato : Nabil Fekir devrait quitter Lyon pour Liverpool

publié le 07/05/2018 à 08:21

Après une prestation plutôt terne face à Troyes dimanche 6 mai, Nabil Fekir n'a pas éludé les questions des journalistes concernant un possible transfert vers Liverpool. "Je vais quitter l'OL ? Il n'y a rien pour l'instant. Il reste deux matches que l'on prépare au mieux et on se concentre sur ça. Nous verrons en fin de saison. Même pour Liverpool, pour l'instant, il n'y a rien. On verra", s'est contenté de répondre l'international français, rappelant que l'OL était son "club de cœur".



Pourtant, Canal Plus affirme que les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 70 millions d'euros. Une information confirmée par la suite par RMC Sport. Le Lyonnais devrait s'engager avec les Reds pour un contrat de 5 ans. Selon la radio, le conseiller de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, Gérard Houiller qui a par ailleurs déjà entraîné le club anglais, aurait joué un rôle-clé dans les négociations.

À écouter le milieux offensif de Liverpool Sadio Mané, le transfert serait déjà acté. Interrogé à ce sujet par SFR Sport, l'international sénégalais n'a pas caché son enthousiasme : "Je pense que Nabil Fekirva faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l'a, ça va être le feu !".

Du côté lyonnais on est beaucoup plus prudent. Jean-Michel Aulas parle à l'heure actuelle d'une "information non confirmée". "Si nous avions dû négocier et signer, je serais le premier averti", a-t-il ajouté. Le dirigeant des Gones a conclu en affirmant qu'il n'y avait "pas de contact avec Liverpool aujourd'hui".