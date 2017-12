Voile : Thomas Coville élu marin de l’année

publié le 03/12/2017 à 16:38

Le 17e Prix du Marin de l’année a été remis ce dimanche 3 décembre sur la scène du salon nautique de Paris. Le jury présidé cette année par Charline Picon, Championne olympique de planche à voile à Rio et… Marin de l’Année 2016 a décerné le trophée à Thomas Coville.

Absent lors de cette remise car Thomas Coville est actuellement en mer pour le convoyage retour de son trimaran vainqueur le 13 novembre dernier de la Transat Jacques Vabre, le marin s’est confié à rtl.fr.



"Super heureux, c’est un moment rare. Faut pas bouder ces moments là. C’est comme gagner, c’est rare et c’est précieux", s'est-il ému. "D’avoir le titre de marin de l’année c’est surtout une reconnaissance de ses pairs, ce sont des gens qui savent, ce sont des gens qui me connaissent, ce sont des gens qui mesurent ce que tu as pu faire", précise-t-il.

"Et derrière ce titre il y a pour moi la fierté de tout un groupe. On est tous très fiers de pouvoir dire qu’on a mené un projet, qu’on a fait une belle année, c‘est un beau moment", a-t-il confié. À noter que la semaine est faste pour le navigateur qui avait été désigné lauréat du Prix VSD de l'aventure humaine il y a quelques jours.

Une belle année et un palmarès XXL

À 49 ans, Thomas Coville boucle donc une année exceptionnelle puisqu’il a remporté le mois dernier l'édition 2017 de la Transat Jacques Vabre en compagnie de son fidèle routeur Jean-Luc Nélias. À bord du trimaran géant Sodebo Ultim, les deux hommes ont rallié Le Havre à Bahia en 7 jours 22 heures 7 minutes et 27 secondes, pulvérisant ainsi le record de 2007 ou Franck Cammas et Stève Ravussin sur Groupama avait mis 10 jours 38 minutes et 43 secondes



En décembre 2016 Thomas Coville avait également battu le record du tour du monde en solitaire en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, puis en juillet dernier le record de la traversée de l'Atlantique nord en 4 jours, 11 heures, 10 minutes et 23 secondes sur son trimaran géant de 33 mètres, qui est l'ancien "Géronimo" d'Olivier de Kersauzon.



Pour ce titre de Marin de l’année, Thomas Coville a battu Antoine Albeau Champion du Monde de Funboard, Delphine Cousin Vice-Championne du Monde de Funboard, Alexia Fancelli médaillée de bronze au Championnat du Monde de Formula Kite, Francis Joyon détenteur du Trophée Jules-Vernes (record du tour du monde à la voile en équipage le 26 janvier dernier, en 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes) Armel Le Cléac’h vainqueur de la huitième édition du Vendée Globe, Jonathan Lobert Vice-Champion du Monde de Finn et Nicolas Parlier Champion du Monde de Formula Kite,