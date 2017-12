Le parcours de la 49e édition de la Solitaire Urgo Le Figaro dévoilé

publié le 01/12/2017 à 19:59

Le parcours de la 49e édition de la Solitaire Urgo Le Figaro a été dévoilé vendredi 1er décembre à Paris. Contrairement aux années précédentes, le départ de cette course à étape sur des voiliers monotypes (Figaro Bénéteau 2) sera donné en août et non en juin.



La Figaro s’élancera du Havre le 26 août pour une première étape de 570 milles nautiques à destination de Saint-Brieuc. Le départ de la 2e étape (520 mn) sera donné le 2 septembre, direction le port espagnol de Ria de Muros e Noia.

La 3e étape (départ le 8 septembre), longue de 440 mn, emmènera les concurrents à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l’ultime étape (départ 13 septembre) avec retour au point à Saint-Gilles après une boucle de 165 mn autour de l’Île-d’Yeu.

Le parcours de la Solitaire du Figaro 2018 Crédit : DR

Plusieurs marins de renom consacrés

Plusieurs marins ont d’ores et déjà annoncé être au départ. Parmi eux, Charlie Dalin, Gildas Mahé ou encore Thierry Chabagny et Erwan Tabarly. L’édition 2017 avait été remportée par Nicolas Lunven.



Créée en 1970, la Solitaire du Figaro a consacré des marins de renom tels que Jean Le Cam, Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Armel Le Cleac’h, Jérémie Beyou ou encore Yann Eliès.



La Solitaire Urgo Le Figaro est une course monotype, sans assistance, au temps, qui se dispute par étapes. Chaque étape constitue une course. Le classement au temps de chaque étape ainsi que le classement général au temps attribuent des points au Championnat de France Elite de Course au Large en Solitaire.